Sol i præstens have

Foto: Kaj Bonne

Mange mennesker mødte op til sommerfesten i Brønshøjs Præstegårds Have

Af Jan Løfberg

Det er egentlig ikke så mærkeligt, at præsterne i Brønshøj Kirke har forbindelserne i orden til de højere magter. Vejret var på alle måder forrygende, så mange mennesker mødte frem til årets sommerfest i Præstegårdshaven torsdag og fredag i sidste uge.

Den over 100 år gamle tradition trækker stadig på en række forlystelser, som ellers kun ses i de omkringrejsende tivoli. Der var bamsebod, hyggebod, vinbod, Poppen, kastebod, hoppeborg, lykkehjul, skydebod og marked med gamle ting til småpenge. Den udsendte reporter fra Brønshøj-Husum Avis forsøgte at vinde noget vin på vinlodderne, som alle fire dog var nitter.

Dette års fest bød dog på noget helt nyt, nemlig en stor, flot pavillon. Den blev indviet i torsdags. Inde under pavillonens tag var FDFere i færd med at gøre klar til at grille over det store bål. Sognepræst Peter Nejsum takkede for det store fremmøde og fortalte, at årets overskud ligeligt fordeles mellem FDFs kreds 25 og Smil-fonden.

Sidstnævntes direktør og stifter Sisse Fisker mødte op i Brønshøj i fredags og fortalte om fondens arbejde med at støtte kronisk syge børn og deres familier.

Både torsdag og fredag var der en række musikanter på programmet, ligesom Folkets Hus’ Spillefolk slog tonen an, som man også gjorde for 100 år siden.

