Sommerhilsen fra Folkemødet

Af Asser Skude, sognepræst ved Bellahøj Kirke

Jeg havde fået lov at deltage på Folkemøde 2019 på Bornholm til at skabe fokus på de fattigstes vilkår i Danmark.

Sammen med hjemløse deltog jeg i en event torsdag den 13. juni på Folkemødet for at skabe opmærksomhed om udsatte danskes vilkår.

Eventen ”SOS – Sammenhold Og samhørighed” handlede om at skabe sammenhold på et samfund, hvor der kan være splittelse i rig, fattig, job, ikke-job, bolig, ikke-bolig, uddannelse, ingen uddannelse osv. Denne event forsøgte at bringe alle organisationer og NGO-ere sammen om at skabe ”Sammenhold og Samhørighed” fremadrettet.

Eventen var en vandring op og ned ad gader og stræder og undervejs blev alle inviteret til at gå med eller gå i samtale med en af de hjemløse som var med på vandringen, ved at gribe et ”samtale bånd”.

Ligesom de forrige år kunne man også tage ophold i en hjemløs persons ”dagligstue”, som var et busstoppested, der var indrettet som en dagligstue.