Svigt af værste skuffe

Af Finn Rudaizky, borgerrepræsentant (DF)

TV2 har afdækket omsorgssvigt i deres dokumentar ”Daginstitutioner bag facaden”. DF i Borgerrepræsentationen har straks bedt borgmesteren om at redegøre, hvorfor denne situation med omsorgssvigt af små børn har kunnet finde sted uden borgmesterens indgriben i tide.

Der er tale om omsorgssvigt af værste skuffe over for de allermindste – vores børn, og en socialdemokratisk borgmester, der ikke ved, hvad der foregår i daginstitutionerne. Det er kritisabelt ud over alle grænser, at forældrene holdes i uvidenhed om de kendte kritisable forhold.

Tilliden til, at vores børn får den omsorg, de har krav på, kan man kun få, hvis forældre orienteres med det samme, hvis der er noget galt. Derfor skal der være gennemsigtighed og det går slet ikke, at offentlige rapporter med kritik holdes i kritisabel lang afstand fra forældre og offentligheden.

Den debat, som borgmesteren burde have taget initiativ til i Borgerrepræsentationen for længe siden, kommer nu. Men, kun fordi vi fra DFs side på rådhuset nu tager initiativ til det.