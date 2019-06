Tak for genvalget

Af MF Peter Skaarup. Dansk Folkepartis Gruppeformand. Valgt i København.

Valget på Grundlovsdag den 5/6 blev ikke nogen stor succes for Dansk Folkeparti. Vi gik markant tilbage i hele landet, herunder lokalt i København.

Men det er i krisetider, at man virkelig skal kende sine venner og allierede. Jeg er derfor også utrolig taknemmelig over mit genvalg – og de trods alt mange stemmer, jeg og DF modtog – og også meget ydmyg over vælgernes dom.

I Dansk Folkeparti må vi nu kigge indad og finde ud af, hvad vi kan gøre bedre og ikke mindst, hvordan vi kan hjælpe til at gøre Danmark til et bedre samfund og sted at bo, vokse op og blive ældre i.

Jeg ser i al fald frem til en periode i opposition, hvor jeg og DF vil være borgernes vagthund, der bider regeringen i haserne og forbliver de svages beskyttere og det parti, der passer på Hovedstaden og nationen i en tid, hvor mange politikere synes mere optaget af det globale end det lokale. Der vil altid være brug for et fæderelandskærligt parti, hvorfor jeg allerede nu kan love, at vi i DF vender stærkt tilbage.