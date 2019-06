Traditioner mødes i skøn forening

Der blev klippet til den store guldmedalje i Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus. Foto: Martin Krogh

Når verden bliver større vokser vores behov for rodfæste i lokalsamfundet og fejringer til at samles om.

Af Redaktionen, redigeret

Nogle fejrer jul, markerer påsken eller fester ved udgangen af ramadanmåneden med îd al fitr-festen.

Men hvorfor ikke forene et behov og en fejringen. Det gjorde man i Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus.

Her blev der nemlig klippet, lasercuttet og bagt forleden, da godt 50 kvinder og børn mødtes om Eidpynt & Ramadanklip.

– Vi er glade for det store fremmøde og vi håber at kunne se tilbage på dagen, der lagde grunden for en helt ny tradition i området, fortæller husets værkstedsleder og kulturmedarbejder Martin Krogh, der sammen med Güler Yagzi, Den boligsociale helhedsplan Tingbjerg Forum, er initiativtager til det kreative møde.

Resultatet blev bl.a. dekorative lanterner og rosetter og ikke mindst femstjernede småkager og halvmåner, der vist ikke alle blev gemt til îd al fitr-festen.

JL