Union sluttede af med 0-11

Før sæsonen var Boldklubben Unions sportslige målsætning en 7. plads i Danmarksseriens pulje 2. Efter alle sæsonens 27 kampe endte Union netop på denne placering. Eftersom det er klubbens bedste placering nogensinde, er det svært at være utilfreds.

Det er mere måde, at det opnåede mål kom i hus på, der kan diskuteres. I starten af sæsonen var Union med helt fremme i feltet, men skader og andre prioriteter tog over, og det lykkedes aldrig for alvor Union at komme tilbage på sporet. Værst naturligvis i pinsen, hvor man hentede en sæk på 0-8 mod B1908. Sidste kamp mod Ishøj blev også: 0-3.

Til gengæld kan Union så glæde sig over, at man hentede en pokalsejr på 3-2 i Nymosen i Vangede over GVI, der også spiller i Danmarksserien. Dermed er Union med i 1. runde af den landsdækkende udgave af pokalturneringen. JL