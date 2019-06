Vandring for tryghed og trivsel

Dialog ved varmecentralen med ivrigt fortællende unge og en intenst lyttende og spørgende borgmester. De lokale politibetjente fik meget ros - også af de unge. Foto: jsj

To unge beboere fra Bellahøj, Yassine og Mohammad, førte an, da overborgmester Frank Jensen besøgte området

Af Erik Fisker

Ledsaget af medarbejdere fra lokalpolitiet, SSP-medarbejdere, Københavnerteamet, der arbejder opsøgende med unge i byen, og Sikker By fra Københavns Kommune var overborgmester Frank Jensen på besøg på Bellahøj mandag i sidste uge – ikke for at føre valgkamp men for at høre om de udfordringer, der er omkring Bellahøj.

Vandringen gennem bebyggelsen begyndte ved lokalerne til Projekt Sammen om Bellahøj. Projekt Sammen om Bellahøj opstod som et modtræk mod de sociale belastninger som bestyrelser og mange beboere mente bebyggelsen var udsat for i 2013 og 2014.

Overborgmester Frank Jensen fortalte undervejs, at han huskede historien om beboernes bekymringer samt underretninger om sociale problemer og tilløb til bandeproblematik som kom frem ved valgmøder og debatten op til kommunalvalget i 2014.

Rundt på hele Bellahøj

På vej gennem bebyggelsen blev der gjort holdt ved Svenskelejren, som er et af de steder, hvor mange unge ofte opholder sig, og hvor betjentene fra lokalpolitiet møder dem.

På vej videre ad stien mod varmecentralen besøgte gruppen en cykelkælder, hvor driftsleder Jørn Kaas fra fsb fortalte om udfordringerne med unge, der kan finde på at bryde ind og omdanne kælderen til rygeklub. Noget der kan skabe utryghed på trods af klare vinduer og kælderlys døgnet rundt.

Ved varmecentralen fortalte de unge guider om stedets forandring fra et sted med dårlig belysning, handel med stoffer og utryghed til et sted med bedre belysning, mere tilsyn og deraf følgende større tryghed for områdets beboere.

Herefter gik turen forbi Bellahøj Friluftsscene og videre ind i Bellahøj Syd og sluttede med en samtale med lederen af Bellahøj Børnehave, René Arvid Jensen, der satte fokus på utryghed for børn og forældre pga. den livlige trafik på stien og gangarealerne tæt på børnehaven.

Overborgmester Frank Jensen takkede for den inspirerende vandring med deltagelse af fagpersoner og beboere og understregede betydningen af langsigtet og sammenhængende indsats i boligområdet.

Utryghed skal ikke tolereres

– Den seneste tids negative presseomtale med fokus på uro i Brønshøj, hærværk, butikstyverier og chikanerende adfærd overfor unge håndboldspillere og frivillige trænere i Bellahøjhallen, er af dagbladet BT med velvillig assistance af valgkampsivrige politikere søgt koblet med unge i Bellahøjbebyggelsen, der har omkring 4.500 beboere, siger deltager i vandringen, John Steen Johansen, der er afdelingsformand for SAB, Bellahøj I og II.

– BT har med afsæt i enkelte beboeres oplevede utryghed i området bidraget til et negativt billede af Bellahøj-bebyggelsen og områdets unge. Oplevet utryghed i et boligområde skal naturligvis hverken tolereres eller bagatelliseres, men i dette tilfælde har BT´s historier måske nærmere skabt mere bekymring end afdækket de reelle udfordringer og grundlæggende problemstillinger i bydelen, siger John Steen Johansen.