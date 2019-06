Verdensklasse i Vinstuen

Den store verden i den lille vinstue. Forrest ses fra venstre Phil Wiggins, George Kilby Jr. og Lone Selmer. Foto: kv

Det blev til et brag af en blueskoncert på Gerts Vinstue, da den amerikanske duo Phil Wiggins & George Kilby Jr. gæstede stedet den 22. maj.

Af Kaare Vissing

Mens det store Brønshøj Torv skråt overfor lå øde hen, som havde de mange valgplakater skræmt folk væk, var der stuvende fuldt i ”stuen”. Stamgæster og andet godtfolk sad eller stod som sild i tønde – og nød det!

Og pladsen blev ikke mindre trang af, at det nærmest væltede ind med nogle af stadens bedste sangere, som ønskede at yde deres bidrag – Torsten Lefmann (Lyden af Lorryland), Oscar Mukherjee (Solid Shade of Blue) og Lone Selmer (Dagslys). Hver især kunne fortjene en nærmere omtale, men lad os her nøjes med den kvartet, som fra starten udgjorde stuens musikalske hjørne – de to nævnte stjerner fra USA samt 2/3 af trioen The A-Team, Assi Roar, bas, og Asmus Jensen, trommer.

Musikalske enkemænd

Både den store, sorte sanger og mundharpevirtuos Phil Wiggins og den hvide, dynamiske guitarist George Kilby Jr. har tidligere indgået i hver deres livslange duoer. Phil optrådte i 32 år sammen med guitaristen John Cephas, og George var næsten lige så længe sammen med pianisten Pinetop Perkins. Da Phil og George begge stod som ”musikalske enkemænd”, fandt de sammen og dannede en ny duo, som med tekst og musik har kæmpet mod racisme, religiøst hykleri og korruption.

Samarbejdet mellem den sorte og den hvide sanger er af en amerikansk skribent blevet udtrykt rammende med ordene: ”They are the perfect partnership to carry on their combined legacy (arv).” De tre nævnte dårligdomme har duoen nyligt bombarderet med en torden af toner og tekster under en række koncerter i Skandinavien – ikke mindst med Kilby-klassikeren ”You never see the hand throw the Stone”.

Duoens optræden på Gerts

Vinstue var dog mere godmodig – måske bedst personificeret med George Kilbys sang ”She’s my Bartender”, der af publikum blev opfattet som en hyldest til vinstuens indehaver Pia Færk, som havde en travl aften. Phil Wiggins, som den amerikanske kongres i 2017 tildelte USA’s fornemmeste blues-pris, The National Heritage Fellowship, sad mest udenfor og nød aftensolen – dog klar til at gå på, når Kilby kaldte. Da det skete, bragte Wiggins vinstuen på kogepunktet med de tre dynamisk serverede numre Roberta, Burn Your Bridges og No Ice In My Bourbon.

En fyr stod det meste af tiden i døråbningen og udbrød med jævne mellemrum: ”Verdensklasse!” At han var koncertens arrangør, gjorde ikke konstateringen usand.