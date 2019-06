VM-bronze til skakspiller fra Brønshøj

Steffen Slumstrup Nielsen fra Brønshøj Skak Forening blev nr. 3 ved VM for skakstudier

Af Redaktionen, redigeret

Skak spilles normalt på en sådan måde, at brikkerne står på de fastsatte udgangsfelter. Men der findes discipliner indenfor skakkens mangefacetterede verden, hvor man selv kan vælge at opstille en stilling. For eksempel skakstudier.

Her bestemmer komponisten selv, hvordan stillingen skal være.

Steffen Slumstrup Nielsen fra Brønshøj Skak Forening er en komponist med et internationalt ry. Og han levede op til sit ry ved de seneste verdensmesterskaber i komposition af skakstadiuer fra 2016 til 2018.

Verdensmesterskabet havde deltagelse af 39 komponister, og det lykkedes på imponerende vis for Steffen at blive nr. 3 i meget skrapt felt med mange stærke østeuropæiske komponister.

Alle deltagerne sendte indsendte fra fire til seks studier. Fem dommere sad i bedømmelseskomiteen. De giver hver en score fra 0 til 4 point. Den højeste og den laveste scores sies fra, hvorefter de tre mellemste scorer er afgørende. Det betyder, at man maksimalt kan få 12 point for en studie. Ved dette mesterskab var den russiske vinder Oleg Pervakov meget tæt på med 11,5 point, mens Steffen Slumstrup fik 11,25 for en af sine studier.

I de endelige regnskab talte komponisternes fire bedste studier med. 48 point var således maksimum.

Oleg Pervakov vandt 42,5 point. Tyskeren Martin Minski blev nr. 2 med 41,25 point, og Steffen Slumstrup Nielsen, Danmark fik på tredjepladsen 40,5 point. Ukraineren Sergiy Didukh fulgte et halvt point efter på fjerdepladsen.

Steffen Slumstrup havde indsendt 6 studier, og de blev alle fundet værdige til opgaveverdenens FIDE-album, hvor alle de bedste studier og opgaver publiceres.

JL