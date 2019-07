2. divisionkampe kan ses live

Den kommende sæson vil det være muligt at se Brønshøjs kampe live. Foto: Christian Ove Carlsson.

Divisionsforeningen og Ekstra Bladet har indgået en aftale

Af Jan Løfberg

Du skal være opmærksom på, at det ikke er gratis. Det kræver et abonnement. På den anden side er det nu muligt at se 2. divisionskampene live. Alle kampene streames live i Ekstra Bladet PLUS. Dog vil highlights fra kampene og nyheder være gratis.

Fra 2. august kan du altså se Brønshøj og de 23 andre 2. divisionshold i aktion.

– Vi er meget glade for at få Ekstra Bladet som mediepartner for 2. division. Det er et nytænkende samarbejde, hvor vi sikrer klubberne i 2. division en fortjent øget dækning på Danmarks mest besøgte nyhedssite. Via samarbejdet med Ekstra Bladet sikrer vi, at alle de gode historier, der lever ude i landet i og omkring de 24 klubber, kommer ud til et større publikum, lyder det fra direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen.

Aftalen vækker også begejstring på Ekstra Bladets sportsredaktion: – Den nærhed og de lokale tilhørsforhold, der findes i 2. division, er noget helt unikt, som vi vil dyrke, når vi skal fortælle historier på Ekstra Bladet. Her kommer vi helt tæt på fodboldens græsrødder, og den type fortællinger kan noget specielt. Selvfølgelig tilsat Ekstra Bladets sædvanlige bid og humor, siger Ekstra Bladets sportschef Allan Olsen.