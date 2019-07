Årets gang med korliv for børn og unge

Børnekoret i Tivoli i maj i år. Foto: bkt

Af Erik Fisker

Så er korsæsonen slut i Brønshøj Kirkes Børnekor og Brønshøj Kirkes Pigekor. Et korår består af en blanding af ugentlige korprøver, sang og leg, koncerter, medvirken i Brønshøj Kirke, korhygge, korstævner og korrejser. Alt sammen foregår i et varmt, åbent, hyggeligt og ambitiøst musikalsk fællesskab. Ca. 45 børn og unge mødes hver onsdag i Brønshøj Sognehus, og det er snart 20 år siden dette korliv begyndte i Brønshøj Kirke.

Brønshøj Kirkes Børnekor

Kl. er 14.30 og de første sangere ankommer og hygger sig sammen inden prøven går i gang kl. 15.00. De går alle i 2. – 5. klasse og kommer fra flere forskellige skoler. Der er både saft og kiks til alle og tid til at lege sammen. Korprøven begynder med en opvarmning af både kroppen og stemmen, og derefter synger de mange forskellige sange. Sangerne lærer at bruge stemmen og det musikalske øre igennem både sang, leg og bevægelse. Koncentrationen er i top når de øver og der kommer mange flotte toner igennem lokalet fra de ca. 20 sangere.

Børnene har fire arrangementer fra dette korår som de særligt vil fremhæve. En koncert med Sigurd Barrett i Bellahøj Kirke sammen med børnekoret fra Husum Kirke, blev en dejlig oplevelse, hvor gamle salmer havde fået ny tekst af Sigurd med sjove vendinger. Et andet større arrangement foregik en weekend i marts måned, hvor koret var på korstævne med overnatning, og det var en stor succes. I alt 10 kor var samlet for at synge og opføre en mindre musical med dejlig musik, flotte kostumer og en sjov historie.

I april måned deltog koret i en hyldest af Norden i DR hvor de sammen med 100 andre børn sang på scenen i DR koncerthuset direkte transmitteret i fjernsynet, det var sjovt og meget spændende.

Sangerne synes altid det er spændende at deltage i arrangementer hvor andre kor også er med og sluttede derfor også sæsonen af med ”Børnekordage i Tivoli” hvor de sang på Plænen sammen med i alt 250 sangere.

Brønshøj Kirkes Pigekor

Kl. er nu blevet 16.15 og nu kommer ca. 20 piger i alderen 12-18 år ind ad døren og gør sig klar. Flere af dem har sunget i mange år og er blevet dygtige og rutinerede korsangere. De har glæden ved at synge sammen og lave smukke klange og i fællesskab blive dygtige til noget. De har mange oplevelser og har sunget koncerter både lokalt i Brønshøj og ude i den store verden. De rejser gerne til udlandet hver andet år og får mange musikalske oplevelser sammen.

I år har koret haft udveksling med et kor fra Prag, hvor koret fra Brønshøj Kirke først var på tur til Prag til en korfestival og boede privat hos korsangerne fra det andet kor. Tre uger senere modtog pigerne så koret fra Prag og inviterede dem til også at bo privat. Det blev en meget fin både musikalsk og kulturel udveksling og oplevelse for begge kor.

Rent lokalt har pigekoret været en del åbningen af Brønshøj Vandtårn, idet der blev skrevet og komponeret et værk som de uropførte i tårnet. Et spændende værk med musik af Lil Lacy, som på en helt særlig måde udnyttede vandtårnets meget lange efterklang.

Velkommen til nye sangere til ny sæson

Begge kor ledes af Brønshøj Kirkes to organister Martin Seier og Bente Kiil Toftegaard. Efter sommerferien begynder sæsonen igen, og derfor afholdes der igen audition til koret torsdag den 22. august mellem kl. 15 og 16.30.

Alle inviteres til at være med i ét af disse kor. Det er et tilbud om lokal og kvalificeret musikundervisning, og det er både sjovt og gratis.

Yderligere oplysninger findes på Brønshøj Kirkes hjemmeside.