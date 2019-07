Børnene fik musik i ørerne

Sådan kan det også gøres, når far og mor vil høre voksenjazz. Foto: Kaj Bonne.

Brønshøj Sommer Jazz afviklede fem koncerter, der var direkte henvendt til børn, og det var en stor succes

Af Jan Løfberg

På 2700Kulturdag den 15. juni blev der i debatteltet diskuteret livligt om evnet ”Børn savner kulturtilbud”. Det var Brønshøj-Husum Lokaludvalg, der lagde mikrofoner. Naturligvis nåede man ikke frem til en konklusion, men det var heller ikke meningen. Fokus blev rettet imod hvad der sker/ikke sker – samt hvad der kan gøres bedre i fremtiden.

Selv om der både på biblioteker og skoler leveres en målrettet kulturindsats mod børn, så mangler der fra den mere uorganiserede del af kulturlivet en ligeså målrettet handlingsplan. På den anden side så viser det sig, at Københavns Kommune hører til blandt de kommuner med færrest musikundervisningstilbud. De private musikundervisere kan i samme grad løfte det sociale element i musikudøvelsen.

Mai Seidelin, der var primus motor i den succesrige Brønshøj Sommer Jazz, var også på plads i debatteltet under kulturdagen. Hun havde så at sige spottet fraværet af kulturelle tilbud for børn: – Vi valgte helt bevidst at gøre noget for børn i Brønshøj. Derfor var der fem børnekoncerter.

Fyldt græsplæne, begejstrede børn, forældre og bedsteforældre. Det var, hvad Brønshøj-borgerne så i løbet af de tre dage, som de fem koncerter blev spillet på.

Børnedag i ECV

Der er mere på vej for børn i Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Den 31. august holder Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken en ”Børnedag” med aktiviteter for børn og deres familier. Arrangementet skal udbrede kendskabet til de fritidsaktiviteter, som foregår i EnergiCenterVoldparken, så derfor forventes et større rykind af foreninger. Fonden DSI, Idrætsforeningen Stadion, International Nepalese Artist Society og DUI – Leg og Virke har meldt deres ankomst, og mange flere foreninger ventes at deltage.

Børnedagen er gratis og åben for alle. Målgruppen er primært børn og børnefamilier, der bor i Brønshøj, Husum og Tingbjerg. De børnehold, som foreningerne tilbyder, henvender sig primært til børn i alderen 4-12 år.