Danmark i den gule klimatrøje?

Af Finn Gunst, Fuglsang Allé 116, Brønshøj

I Brønshøj-Husum Avis den 9. juli glæder Niels F. Hansen, Bellahøj Syd 19 sig til det dybt forurenende motorløb – Copenhagen Historic Grand Prix – men han ignorerer:

– at lokaludvalget i Brønshøj-Husum har bedt om at flytte løbet væk fra bydelen

– at Det økologiske Råd beretter om, at målinger viser massiv luft- og støjforurening

– at Sven Guttormsen som repræsentant for 170 husstande, hvoraf nogle ligger blot 5 meter fra banen gerne vil af med motorløbet

– at en lokal læge, der har nattevagt og derfor skal sove om dagen – har måttet leje en lejlighed et mere roligt sted i byen.

I øvrigt er det dybt udemokratisk – at det altid (!!!) er Brønshøj-Bellahøjs borgere, der skal ’opleve’ dette billøb.

Borgerne i Whisky-bæltet kunne med støtte fra Prins Joachim som sponsor – arrangere et tilsvarende løb med udgangspunkt i Amalienborg og en rute op ad strandvejen og tilbage igen.

Hermed donerer jeg en tur til et sådant løb – via en el-bus til Niels F. Hansen.