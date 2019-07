De fik støtte fra Bydelspuljen

På lokaludvalgets møde den 20. juni blev der igen uddelt økonomisk støtte til projekter i 2019

Af Erik Fisker

På lokaludvalgets møde den 20. juni blev der igen uddelt økonomisk støtte til projekter i 2019, der har til formål at skabe netværk, dialog og liv i Brønshøj. Husum og Tingbjerg. Dermed er Bydelspuljen for indeværende år næsten tømt. Følgende projekter fik støtte:

* Ældredagen 2019, 3. oktober fra Arbejdsgruppen Ældredagen – 19.450 kr.

*Krea festival, 24. august fra Husum Bibliotek – 4.300 kr.

*Aktiviteter til Børnedag 2019, 31. august fra Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken – 20.000 kr.

*Tingbjerg Challenge 2019, 31. august fra Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse – 13.000 kr.

Har man selv en god idé til et projekt, kan ansøgning sendes til Lokaludvalget. Den næste ansøgningsfrist er den 19. august. Vær dog opmærksom på, at Bydelspuljen næsten er tom for penge.

Lokaludvalget anbefaler, at man kontakter Lokaludvalgets sekretariat inden indsendelse af ansøgning. De kan hjælpe og rådgive om projektet passer til Bydelspuljens formål. Ring eventuelt til Katrine Dilling på 38 81 10 49 eller send en mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.