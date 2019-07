Den var for hård

Græsset var tørt og hårdt, så Brønshøj måtte til Vanløse for at spille den sidste træningskamp før divisionsstarten

Af Jan Løfberg

Brønshøj Boldklubs sidste træningskamp forud for åbningskampen i 2. division ude mod Holbæk på søndag gik ikke helt efter planen. Det startede med, at banen i Tingbjerg var for hård, så derfor blev kampen så flyttet til Vanløse Idrætspark.

Redaktør Christian Haslund beretter på Brønshøjs hjemmeside om en intens 1. halvleg uden scoringer. Men efter pausen fik Vanløse efter små 20 minutter scoret kampens enlige mål, og hjemmeholdet kunne dermed trække sig sejrrigt ud af ”Slaget om Slotherrensvej”.

Det blev dermed Avarta, der vandt trekantsturneringen. Avarta slog Vanløse med 4-2 og spillede 1-1 mod Brønshøj, der dermed endte sidst i træningsturneringen. Træningsresultaterne har ikke været imponerende for Hvepsene. Men det er på søndag det gælder kampen mod Holbæk starter kl. 13. Derefter endnu en udekamp mod Avarta den 11. august, inden den første hjemmekamp mod HIK fredag den 16. august.

På lørdag indleder Boldklubben Union sæsonen i Danmarksserien. Det sker i en hjemmekamp mod KFUM kl. 13 på Genforeningspladsen. Union har haft nogenlunde træningsresultater. Det blev til et knebent 2-3-nederlag til Herlev, der endte som nr. 2 i den anden sjællandske Danmarksseriepulje, og derefter blev Boldklubben Skjold fra Københavnsserien besejret med 2-0.