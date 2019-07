Det sker i kirken i uge 27

Foto fra sidste års Grill og Gud-aften i Bellahøj Kirke. Foto: Åse Thuehøj

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Tal dansk Café i Husum Kirke

Eller på engelsk: Speak Danish Café. Onsdag den 10. juli, kl. 12.30-14 kan man komme og øve sig på dansk i samtale med andre. Nogle af deltagerne har boet i Danmark i kort tid og andre har boet her hele livet. Alle er velkomne. Nogle gange vil man tage på en lille tur, andre gange hygger man i kirken med kaffe og kage, mens der tales dansk sammen.

Interesserede i at være frivillige samtalepartnere kan kontakte Maria Sandborg på 21 18 13 04. Come and practice Danish together. Some have only been living in Denmark for a short time – others have lived here for many years. Everyone is welcome! Sometimes you will go on a little trip in the area, other times you will stay in the church drinking coffee and eating cake while you speak Danish together. There is a theme for every Wednesday.

Sommerbiograf i Tingbjerg

Der er sommerbio i Tingbjerg Kirke tirsdag den 9. juli, kl. 18.30. Der vises den svenske film ”Som i Himlen”. Kort fortalt handler aftenens film om den berømte dirigent, Daniel Daréus, der på toppen af sin karriere rammes af et hjerteanfald og trækker sig tilbage til sin barndomsegn. Modstræbende tager han ansvaret for det lokale kirkekor, og det vender op og ned på mange ting i den lille by.

Grill, Gud og Koncert

Torsdag den 4. juli kan man nyde en af de (forhåbentlig) lune sommeraftener i godt selskab i Bellahøj Kirke. Man starter kl. 17.30, hvor der er grillmad foran kirken til 30 kr. Der vil både være lækkerier fra grillen, salat, kartoffelsalat og brød. Kl. 19 går man indenfor til en kort aftengudstjeneste ved Louise Miskow, og kl. 20 runder man aftenen af med at indlede Copenhagen Jazz Festival med en koncert med trioen ØrtingHoinessRahbæk. Koncerten er gratis. I tilfælde af regn, spiser man indenfor.

Café Sammen i Husum Kirke

Husum Kirke byder igen velkommen i CAFÉ SAMMEN, onsdag den 10. juli, kl. 10-12 Her er der mulighed for fællesskab og samtale med andre. Man kan spille kortspil, læse avisen, drikke en kop kaffe og spise en friskbagt bolle, arbejde med sit kreative projekt – eller måske starte på en ny hobby i fællesskab med andre. Det foregår i kirkens anneks, og deltagelse er gratis.

Gudstjenester

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 4/7, kl. 19: Sommeraftensgudstjeneste v/ Louise Miskow

Søndag 7/7, kl. 10.30: Udendørs Bellahøjmesse i Brønshøjparken v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 7/7, kl. 10: Højmesse v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 7/7, kl. 10.30: Højmesse v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 7/7, kl. 10: Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 7/7, kl. 10.30: Højmesse v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 7/7, kl. 10.30: Højmesse v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke (Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 7/7, kl. 11: Højmesse

Søndag 7/7, kl. 17.30: Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 7/7, kl. 10: Højmesse