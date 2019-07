Det sker i kirken uge 28

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Sommersang i Sognehuset

Selv om det er midt i sommerferien er der tirsdag den 23. juli, kl. 17-18.30 mulighed for at komme og synge fællessang i Brønshøj Sognehus, og denne dag er det deltagernes sangforslag der skal synges. Organist Bente Kiil Toftegaard sidder ved flyglet, og håber at mange vil benytte chancen til at foreslå en sang fra Højskolesangbogen. Mange har en yndlingssang, eller en sang der betyder noget helt særligt. Send en mail senest 20. juli til bkt@bronshojkirke.dk med et forslag og gerne en lille begrundelse/ historie der knytter sig til sangen. Man kan også aflevere sit ønske på kirkens kontor på Brønshøj Kirkevej 4D.

Andagt og morgenbrød i Husum Kirke

Torsdag den 11. juli, kl. 9 er der igen morgenandagt i Husum Kirke med fællessang, kaffe og morgenbrød. Der er morgenandagt hele sommeren, og alle er velkomne. Denne torsdag ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen.

Gudstjenester uge 28:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 14/7, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 14/7, kl. 10:

Højmesse

v/ Iben Palle Hansen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 14/7, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 14/7, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Fredag 12/7, kl. 14:

Sang & Sjæl i

Diakoniens Hus

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 14/7, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 14/7, kl. 11: Højmesse

Søndag 14/7, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 14/7, kl. 10:

Højmesse