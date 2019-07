Dusør til Luis

Politidirektør Anne Tønnes sammen med dusørmodtageren Luis i Søjlegården på Københavns Politigård. Foto: Københavns Politi

Københavns Politi havde i sidste uge inviteret ni dusørmodtagere til at modtage diplom

Af Erik Fisker

Københavns Politi havde i sidste uge inviteret ni dusørmodtagere til at modtage diplom, et krus med tak for samarbejdet og en dusør på 1.000 kroner. Det var politidirektør Anne Tønnes, der stod for overrækkelsen med den begrundelse, at dusørmodtagerne havde handlet resolut og modigt eller havde bistået til opklaringen af en forbrydelse.

Blandt de hædrede var den 25-årige Luis, der i februar fandt fire sorte skraldesække ved et stisystem ved Utterslev Mose. Sækkene viste sig at indeholde bl.a. computere og smykker, der stammede fra fire særskilte indbrud begået i samme måned. Han tilkaldte politiet, og hans indsats betød i sidste ende, at politiet kunne genudlevere udbyttet til de retmæssige ejere.

– Luis’ indsats har gjort, at vi har kunnet genudlevere de stjålne tyvekoster til de retmæssige ejere – til stor glæde for ejerne. Luis gjorde det helt rigtige i situationen og det sætter vi meget stor pris på, siger politidirektør Anne Tønnes.