Dybets hemmeligheder kommer i land

Victor Sletved med sit seneste store fund i mosen. Foto: Kaj Bonne.

Gamle pengeskabe bliver smidt i Utterslev Mose indeholdende sager, som tyder på, at der er ”ugler i mosen”

Af Jan Løfberg

Når et pengeskab bliver smidt i Utterslev Mose, så kan man vist godt gå ud fra, at det nok ikke er ejermanden, som har skilt sig af med pengeskabet. Ikke desto mindre har Per Hansen og hans 13-årige barnebarn Victor Sletved på det seneste fundet fire pengeskabe. I det ene af lå en seksløber, i et andet lå et fint ur fra en kriminalforening under politiet(!). Naturligvis har bedstefar og barnebarn hver gang kontaktet politiet, når de har gjort sådanne fund.

Per Hansen og Victor Sletved tager ofte i mosen med en stor magnet i et stort tov for at finde metalgenstande.

Magneten kan trække helt op til 15 kilo, så derfor har det kunnet lade sig gøre at få tingene trukket op på land.

Per Hansen nævner om mange andre fund i mosen og de omkringliggende grøfter og stier. For ikke så længe siden fandt han et pas fra en svensk kvinde og 100 svenske kroner i mønter:

– Ja, og for 35 år siden var min søn med til at finde 1 kilo hash ved mosen. Jeg har stadig avisudklippet liggende.

Seneste fund er en stor metalboks, hvor der lå en 50 kroneseddel i klemme – også det fund tyder på, at der har været ”ugler i mosen”.

Victor skal efter sommerferien op i 7. klasse. Når han ikke fisker med magnet, så dyrker han trampolinspring i Grøndal Multi Center og går til spejder.