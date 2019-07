En by fuld af liv kræver en samarbejdsvillig kommune

Denne sommer har været som somre er flest i København: En stjerneparade af store kulturelle og festlige begivenheder, der har fyldt byen med liv, energi og glæde som fx Historic Grand Prix her i Brønshøj.

Af Randi Salzwedell

Af Cecilia Lonning-Skovgaard, beskæftigelses- og integrationsborgmester, København, Venstre

Denne sommer har været som somre er flest i København: En stjerneparade af store kulturelle og festlige begivenheder, der har fyldt byen med liv, energi og glæde som fx Historic Grand Prix her i Brønshøj.

Selvom disse begivenheder er blevet en del af byens puls og en del af vores fælles kalender, er de ikke en selvfølge og mødes ofte af unødige forhindringer. Det skal der laves om på.

Arrangementerne er resultatet af en masse menneskers hårde og vedholdende arbejde, og som by skal vi huske at værdsætte og bakke op om alle disse arrangementer, som også er med til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser.

Derfor er jeg også rigtig glad for, at alle de såkaldte oplevelsesproducenter er gået sammen om at danne en ny brancheorganisation, BAO. Målet er at starte en fælles kamp for at gøre det lettere, bedre og mere effektivt at fylde København med liv og glæde.

En del af brancheorganisationens sigte er at gøre det lettere for medlemmerne at komme igennem det bureaukrati det kan være at have at gøre med flere forskellige forvaltninger i Københavns Kommune – særligt kultur- og fritidsforvaltning samt teknik- og miljøforvaltningen.

Det er et ønske, som vi i Venstre kun kan bakke op om. Det er vigtigt, at vi ikke laver unødvendige benspænd for de vækstmotorer, som skubber vores by fremad, både kulturelt og økonomisk, og fylder gader med liv og energi.

Og selvom jeg selvfølgelig ville ønske, at det var en selvfølge, at det var nemt at navigere i det kommunale bureaukrati, så er dette endnu en vigtig påmindelse om, at vi på Rådhuset må og kan gøre det bedre for alle vores virksomheder og eventmagere.

Herfra skal i hvert fald lyde et stort og velmenende tillykke med den nye brancheorganisation. Jeg glæder mig til samarbejdet fremover og håber, at vi kan blive ved med at arbejde for en stærkere og mere livlig by.