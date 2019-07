En eftermiddag i Vandtårnet

Marilyn Mazur spiller på alle mulige former for perkussion. Foto: Pressefoto

Ny musik præsenteres af Hans Ulrik og Marilyn Mazur

Af Jan Løfberg

Copenhagen Jazz Festival kører allerede på fuld skrue. Festivalen startede i fredags med uddelingen af Palæ Bars jazzpris og siden er flere hundrede koncerter blevet spillet inde og ude – i klublokaler, koncerthuse og pladser og plæner.

På onsdag den 10. juli kl. 17 kan du opleve en helt speciel koncert i Brønshøj Vandtårn. Koncerten er både en del af Copenhagen Jazz Festival og Brønshøj Summer Jazz. Sidstnævnte nye minifestival er nemlig også en lokal del af den store københavnske jazzfestival.

I vandtårnet spiller to af Danmarks fineste musikere i Brønshøjs magiske Vandtårn. Hans Ulrik og Marilyn Mazur har komponeret helt ny musik til tårnets dramatiske rum, der med sin kalejdoskopiske struktur leverer en fantastisk akustik.

Publikum kan forvente en nærmest psykedelisk rejse, når den farverige jazzmusik blandes med rummets meditative efterklang.

Begge musikere har allerede tidligere spillet solokoncerter i rummet – men her finder de sammen til et musikalsk stævnemøde.

Hans Ulrik og Marilyn Mazur har samarbejdet siden begyndelsen af 1990’erne, blandt andet i gruppen ”Future Song”, ligesom de før har optrådt ved Copenhagen Jazz Festival og høstet mange roser.

Hans Ulrik er en af landets travleste musikere – med mange projekter og udgivelser i eget navn, og medvirken i blandt andet DR Big Band.

Koncerten arrangeres i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Efter koncerten vil medlemmer af lokaludvalget vise rundt i vandtårnet og lægge op til debat om bydelens nye kultursted.

Bemærk at der tages entré på 75 kroner til koncerten.