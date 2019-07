Et hegn med liv

Et byggehegn ud over det sædvanlige fik flere til at vælge at stå af et busstop før end de plejer i tirsdags i Tingbjerg. Bygården, som før var kendt som Lille Torv ved indgangen til Tingbjerg, har været byggeplads det seneste år. Næste etape med en ny stor dagligvarebutik, nye boliger, beboerhus og værested, forventes at stå klar ved udgangen af året. Byggepladsen er afskærmet af et kedeligt og helt almindeligt byggehegn, der er det første der møder én, når man kommer til Tingbjerg, men et lokalt projekt har lavet om på det. Foto: Charlotte Brøndum.

På initiativ af Tingbjerg-Husum partnerskab, bedre kendt som Tryghedspartnerskabet, og med midler fra Innovator, der er bygherre, havde en håndfuld unge lokale fritidsjobbere bygget plantekasser og bænke til byggehegnet sammen med den boligsociale helhedsplan og projektet NY START

Af Charlotte Brøndum