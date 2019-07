Et helt nyt klubliv er på vej i Husum

Husum Boldklubs nye klubhus skal både være for små og store. Foto: Christian Ove Carlsson.

Husum Boldklub holdt rejsegilde i fredags. Snart står klubbens nye tidsvarende klubhus klar, og det skal også medvirke til at spille en social nøglerolle i lokalområdet

Af Jan Løfberg

Hvilken dansk fodboldklub er verdensmester i at servere fadbamser og øl?

Et bud vil sikkert lyde på Husum Boldklub.

Helt forkert er det ikke. Under alle omstændigheder var der efter sigende heller intet i vejen med hverken øl eller grillede pølser under Husum Boldklubs rejsegilde på det nye klubhus.

I hele klubhusprocessen er formand Johnny Nielsen synligt blevet mere stolt. Helt fra da man for godt og vel halvandet år siden fik præsenteret forskellige bud på et nyt klubhus, til informationsmøde med medlemmer og naboer for 13 måneder siden, det første spadestik 4. januar til nu rejsegildet den 26. juli i fredags.

Johnny Nielsen takkede på vegne af boldklubben BBP Arkitekter, Combibyg og håndværkerne: – Som bygherre siger man tak med fadbamser og pølser.

Formanden takkede en stribe organisationer, institutioner og privatpersoner for deres indsats. Københavns Kommune modtog en generel tak: – Vi har haft vores kampe, men vi har modtaget en kolossal opbakning.

For som Johnny Nielsen flere gange har fremhævet i processen, så skal klubhuset løfte hele nærområdet. Klubhuset skal løfte Husum som fodboldklub, og det skal være et samlingssted som åbner sig mod områdets børn og unge, der kan bruge som et frirum. Derefter fulgt en mere personlig tak til Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen, der jo kommer fra lokalområdet.

Også mange af boldklubbens egne frivillige modtog en tak fra formanden. Bolden blev herefter givet op til en miniturnering i fodbold, mens de lidt mere voksne gik i gang med bordets glæder.

Efter planen skal klubhuset stå klar i løbet af eftersommeren.