Gå afslappet på ferie i Danmark

Et af det største trends for tiden er en staycation. En vacation altså ferie, hvor vi er hjemme. Hjemme i hyggelige og dejlige Danmark. Under den danske sol blandt rapsmarker med friskplukkede ærter og jordbær ved hånden. I telt, i sommerhus eller hjemme i haven. Det handler om at være hjemme.

Det handler også om at slappe af. Ferie handler nemlig om at lade op, at hygge og slappe af. Vi skal huske at læse en god krimi eller hygge med lidt online casino på iPad’en. Vi skal huske at finde roen og hyggen frem, i stedet for at stresse af sted til forskellige oplevelser, gøren og laden.

Du bliver hjemme i skønne Danmark

Det handler om at blive inden for de danske grænser. Opleve det Danmark, vi lidt har glemt. Danmark har en masse at byde på. Dog er det gået i glemmebogen, når vi ligeså godt kunne rejse til sydens sol i stedet. Dog er vi i dag blevet mere og mere bevidste om, hvad ferie handler om. Det handler nemlig om at slappe af. Ikke stå og stresse i kø til toilettet på campingpladsen ved Gardasøen. Stå og stresse i kø til Colosseum i Rom med børn der ikke gider eller forstå, hvad de skal.

Nej, i stedet handler det om sommerhus ved vestkysten, telt langs Gudenåen eller hygge ved den rødternede dug i kolonihavehuset. Samtidig er vi blevet langt mere bevidste om vores klimabelastning. At det har store konsekvenser for klimaet, når vi rejser med fly – og fly har vi rejst rigtig meget med. Fly rundt i hele verden, gerne et par gange eller tre om året. Nu handler det om at hygge i Danmark i stedet. At se og opdage hvor vi kommer fra. At slappe af.

Du holder ferie fri for stress

Afslapning handler om at dæmpe den daglige stress, som vi nemt er påvirket af i vores hverdag. Derfor skal vi droppe at suse rundt til forskellige opgaver og aftaler i vores ferie. Det handler om at kunne læne sig tilbage og slet ikke lave noget. Det at kunne droppe aktiviteterne. Droppe alt det praktiske derhjemme. Bare nyde en ordentlig omgang feriestemning.

At kunne kede sig lidt, men også at kunne hygge som familie. Væk med TV, smartphones og tablets hos børnene. Frem med hygge og brætspil. Fokusér på nærvær. I den travle hverdag kan vi nemlig godt lidt glemme hinanden, og fokusere på vores eget program. I stedet skal vi være sammen, hygge og lave ting som hele familien kan være med på. Børn har også brug for at slappe af og kede sig lidt som kontrast til deres travle hverdag.

De behøver ikke at have aktiviteter hver eneste dag i ferien. I stedet er der masser at lave og hygge omkring i haven og på terrassen. Det handler også om at lave én ting af gangen. Læse en god krimi eller to, cykle en tur eller vandre, mens du blot kan høre fuglene kvidre. Væk fra larm, stress og hverdag.