Gustav og Joshua kørte fra alle

Den 16-årige cykelrytter Gustav Wang fra ABC vandt DM i enkeltstart for juniorer og Joshua Gudnitz vandt linjeløb for U19

Af Jan Løfberg

Team ABC Junior høstede store triumfer ved DM i cykling på vejene omkring Esbjerg. Den blot 16-årige Gustav Wang vandt DM i enkelstart foran flere af favoritterne, som blandt andre talte holdkammerateren Josha Gudnitz.

Allerede ved mellemtiden ved 11 kilometer havde Gustav ifølge cykelsiden feltet.dk bedste tid, og det lykkedes ham at fastholde forspringet.

Joshua Gudnitz blev nr. 2 ni sekunder efter Gustav, mens en tredje ABC-rytter Adam Holm Jørgensen sluttede som nr. 4 lige uden for medaljeskamlen.

Linjeløbet for U19 på 130 kilometer med start i Ribe og mål i Esbjerg gav revanche for Joshua, der vandt en stor spurt foran to Roskilde-ryttere , sidste års danske mester Frederik Wandahl og William Bluhme, der også vandt bronze på enkeltstarten.

Roskilde har ellers vundet juniortitlen i linjeløbet de seneste fem år.