HSK markerede sig

Der var mange glade HSK-svømmere. Foto: Privat.

Hovedstadens Svømmeklub sætter stærkt aftryk i toppen af dansk svømning

Af Redaktionen, redigeret

I de seneste to uger er der blevet afviklet tre danske mesterskaber i svømning og et Nordisk Juniormesterskab. Hovedstadens Svømmeklub har markeret sig historisk stærkt ved alle de fire vigtige svømmestævner. Ved DM for årgangssvømmere vandt HSK klubkonkurrencen for tredje år i træk. Ved DM for seniorer placerede klubben sig på en tredjeplads i holdkonkurrencen, og ved DM for juniorer blev klubben sig ligeledes på en tredjeplads i holdkonkurrencen. Ved de Nordiske Juniormesterskaber blev det til syv medaljer.

Ved DM for årgangssvømmere, som er de yngste svømmere i alderen 12-15 år, blev det til 25 medaljer og en suveræn sejr i holdkonkurrencen. Fordelingen af medaljer endte med 19 individuelle og seks i holdkap – fordelt på syv guldmedaljer, syv sølvmedaljer og 11 bronzemedaljer.

Det var en stærk holdindsats af alle svømmerne, der sikrede de flotte resultater. Således er der otte svømmere, der vinder individuelle medaljer, og yderligere fire, der er med til at vinde holdkapmedaljer. Herudover er der 17 svømmere, som svømmer i enten A- eller B-finaler.

13 medaljer

Ved DM for seniorer, som er kombineret med DM for juniorer i holdkapper, blev det til i alt 13 medaljer og to overraskende tredjepladser i holdkonkurrencerne. Fordelingen af medaljer ved senior DM ender på to guld, seks sølv og fem af bronze. I juniorkonkurrencen ved DM, som kun omfatter holdkapper, får pigerne hentet to medaljer, én af guld og én af bronze; drengene svømmer to fjerdepladser hjem.

Ved de Nordiske Juniormesterskaber, hvor Hovedstadens Svømmeklub havde tre svømmere og deres træner udtaget med landsholdet, markerede juniorsvømmerne fra klubben sig flot. De Nordiske Mesterskaber blev afviklet samtidig med DM for seniorer og juniorer. Sammenlagt bliver det til syv medaljer, heraf to af guld, to af sølv og tre af bronze. Udover at vinde de mange medaljer præsterer de tre juniorsvømmere flotte tider, som ville have placeret dem på medaljeskamlen ved senior DM.

Klubbens cheftræner, Olaf Wildeboer, udtaler om ovenstående resultater:

– Det er meget stærke resultater over hele linjen. Vi har gang i en langsigtet og kontrolleret udvikling af elitesvømningen i Hovedstadens Svømmeklub. Derfor er det glædeligt, at vi i år for første gang ser, at vi ved samtlige holdkonkurrencer placerer os i top tre.

Cheftræneren siger videre om fremtiden for klubben: – Vi er godt på vej mod totalt set at blive landets stærkeste svømmemiljø og jeg ser meget frem til, at de mange talenter på årgangs- og juniorsiden bliver seniorsvømmere, hvor vores langsigtede udviklingsplan for alvor skal vise sit værd.

JL