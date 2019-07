Husum Boldklub har fået tag over hovedet

Foto: Christian Ove Carlsson.

Himlen var lige så blå som Husum Boldklubs ene klubfarve, og væggene lige så hvide som den anden, da fodboldklubben i fredags holdt rejsegilde med det rød-hvide dannebrog på toppen af klubbens nye klubhus

Af Jan Løfberg

Byggeriet skrider planmæssigt frem, og det nye klubhus tages i brug i løbet af september. Rejsegildet blev holdt i Husumparken på Nordrupvej midt under hedebølgen. Det var en stolt klubformand Johnny Nielsen, der kunne byde velkommen til fest med fadbamser og pølser – sådan som det bør være, når bygherren holder fest for håndværkere, arkitekter og andre byggesagkyndige. Der blev på traditionel vis skålet for husets sikkerhed og deltagernes velbefindende.