Husum har fundet ny træner

Det bliver den unge, ambitiøse Jonas Borup Jensen, der får ansvaret for Husums fodboldhold i Københavnsserien

Af Redaktionen, redigeret

Husum Boldklub overraskede i den grad omgivelserne, da de kort efter sæsonafslutningen med øjeblikkelig virkning ophævede samarbejdet med træner Lars Halkier. Dermed stillede klubben sig selv i en vanskelig situation. Men i løbet af blot to uger ser det ud til, at klubben har fået fat i en fuldgod erstatning for den sportsligt succesrige Halkier.

1. holdets træning overtages af Jonas Borup Jensen. Valget faldt på Jonas Borup, selv om der blandt de mange ansøgere blandt andre var en tidligere Superligaspiller med både DM og pokaltitel på sit CV.

Som træner har Jonas Borup ført Taastrup fra Sjællandsserien til Danmarksserien. Han var været både assistent- og cheftræner i Herlev i Danmarksserien, og han kvalificerede Greve til oprykningsspillet i 2. division. Senest var Jonas Borup assisternede træner i Fredensborg i Sjællandsserien.

Husums formand Johnny Erik Nielsen retter en stor tak til seniorudvalget, som midt i sommerferien trak i arbejdstøjet for at finde den rette mand.

På Husum Supports Facebookside er der stor tilfredshed med valget blandt fansene.

JL