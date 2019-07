Hvepsesejr i træningskamp

Vandt 1-0 over Chicago Bridges fra USA

Af Redaktionen, redigeret

Så er optakten til 2. division øst i gang for Brønshøj Boldklub. Det startede med en sejr på 1-0 i Herfølge. Ikke over de lokale fra HB Køge, men derimod HB Køges amerikanske venskabsklub Chicago Bridges, der er på Danmarksturné. Kevin Bechmann Timm scorede kampens enlige mål et kvarters tid før slut.

Christian Haslund, Brønshøj Boldklubs redaktør, skriver på klubbens hjemmeside: – I startopstillingen var der en række nye ansigt i forhold til sidste sæson. Jeffrey Ofori og Nicolai Clausen havde taget plads nede i forsvaret sammen med Jacques Bang Sørensen, en prøvespiller fra Hvidovre.

På midtbanen fik vi set Lucas Petersen og Gustav Therkildsen i aktion, og helt oppe i front var Danni König. I løbet af 2. halvleg fik vi set flere nye ansigter. Ind kom prøvespillerne Festim, Marcus og Mikkel Bo Eriksen. Sidstnævnte blev i sidste sæson topscorer for Husum i Københavnsserien, hvor han scorede over 20 mål.

Næste træningskamp spilles mod Roskilde tirsdag den 16. juli mod FC Roskilde på Roskilde Idrætspark kl. 17.15.

Sæsonstart er også i en sjællandske provinsby. Det sker den 4. august ude mod Holbæk.

JL