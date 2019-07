Hvornår har jeg ret til kompensation ved flyforsinkelse?

SPONSORERET INDHOLD: Flyrejser er populære, og mange danskere vælger hvert år at rejse ud i verden med fly. Flyrejser er en nem og hurtig måde at rejse rundt.

Desværre sker det engang imellem, at et fly bliver forsinket, og det kan betyde at din rejse, ikke bliver så hurtig, som du havde planlagt. Som passager til et forsinket fly har du ret til kompensation. Nedenfor kan du læser mere om, hvornår du har ret til kompensation.

Kontakt dit flyselskab

For at få erstatning ved flyforsinkelse bør du som det første opsøge dit flyselskab. Du skal få alle detaljerne vedrørende din flyvinger som:

• Længden på forstyrrelsen.

• Bliver du nødt til at overnatte.

• hvor længe vil det tage dem at få dig på en anden flyvning.

Yderligere skal du undersøge, hvorvidt de er villige til at hjælpe dig med komme videre på din rejse. Er de ikke dette, skal du spørge om dine refusionsrettigheder. Er dit fly forsinket i 2 timer eller mere, har du ret til mad og drikke i lufthavnen. Er dit fly 3 timer eller mere forsinket, har du udover forplejning ret til kompensation bestående af et pengebeløb.

Beløbet afhænger af forsinkelsen på din rejse samt den samlede distance på din rejse. Er dit fly 5 timer eller mere forsinket, har du ret til fuld kompensation af din flybillet samt eventuelle videreflyvninger eller returbilletter med samme flyselskab. Vælger du at blive i lufthavnen og vente på dit fly, har du ret til forplejning i lufthavnen samt et udbetalt pengebeløb, som afhænger af din forsinkelse og din rejse.

Fly fra et EU-land

Flyver du fra et EU-land, har du altid ret til erstatning. Flyver du fra et ikke EU-land, men med et flyselskab, som har EU-licens, har du også ret til erstatning. Flyver du uden for EU, kan det være en fordel at undersøge, om flyselskabet har et EU-licens.