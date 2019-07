Jazzen rykker til Brønshøj

Mamesh Babegenush sørger for en forrygende finale. Bo Rande (flügelhorn), Kristoffer Nybye (klarinet), Nicolai Kornerup (harmonika), Lukas Rande (saxofoner), Morten Ærø (trommer og cimbalom) og Andreas Møllerhøj (akustisk bas). Foto: Pressefoto.

I denne uge arrangeres Brønshøj Sommer Jazz for første gang som en del af den store københavnske jazzfestival

Af Jan Løfberg

Mai Seidelin, ideskaberen af Brønshøj Sommer Jazz, havde en vision om, at jazzen skulle til Brønshøj, så borgerne i postnummer 2700 ikke behøvede at tage ind til byen, når de skulle høre god musik. I denne uge sker det så: Brønshøj Sommer Jazz løber af stablen.

Brønshøj Sommer Jazz er en del af Copenhagen Jazz Festival. Der er altså ikke tale om, at den nye lokale festival konkurrerer med storebror. Fidusen er, at Brønshøjs store jazzpublikum kan nyde musikken på hjemmebane – hygge sig i lokalområdet, mens gode toner lyder.

Jazziværk er gået i samarbejde med Brønshøj Bistro og Kulturhuset Pilegården om festivalen. Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Københavns Kommune, Statens Kunstfond, Dansk Musiker Forbund og William Demant Fonden har støttet festivalen. Også helt private kan støtte festivalen. Det gør man ved eksempelvis at købe et støttearmbånd, som koster 50 kroner, men du må gerne bidrage med mere.

Temajazz

Det særlige ved Brønshøj Sommer Jazz er, at festivalen er delt op i temaer. Onsdag den 10. juli lyder startskuddet med ”En eftermiddag i vandtårnet” med Hans Ulrik og Marilyn Mazur.

Torsdag bliver der virkelig gang i den, når den fantastiske soulsangerinde Miriam Mandipira får guitaristisk opbakning af blueslegenden Troels Jensen og Thomas Puggaard Müller. Temaet om torsdagen er souljazz og blues, og Astro Buddha Agogo forener både soul, blues og jazz i en spændende aftenkoncert på Brønshøj Torv.

Børnejazz starter fredagens program med Sille og Palle – det er for de allermindste op til fem år. Formiddagsjazzen forstætter med Av Godaw, der også er for de lidt større børn og deres forældre. Body Rhytm Factory Goes Boom er et drøn af koncert for alle børn, der elsker gang i den. Der bliver slået igennem på alle mulige og umulige instrumenter.

Eftermiddagen byder på Fredags Jazzlounge. Det er sådan det mere delikate og sofistikerede, men dog fortsat særdeles tilgængelige jazz på vinyl som leveres af DJ Slickard Nickson, og derefter tager Niels HP Trio over, inden den spændende svenske sangerinde Mimi Terris overtager scenen kl. 20. Hendes sang leder tankerne hen på andre svenske sangerinder som Lisa Ekdahl, Monica Zetterlund og Lill Lindfors.

Verdensjazz

Sidstedagen for sommerjazzen bliver lørdag, hvor der også bydes på fem koncerter. Temaet er her ”verdensjazz”. Publikum får chancen for at møde alverdens jazztoner. Det starter kl. 10.30 med musikeventyret ”Der var engang i Mali” for børn, forældre, bedsteforældre og barnlige sjæle. Det er Moussa Diallo Trio der står for den oplevelse.

Kl. 12 spiller så et helt særligt kvindeorkester, nemlig Shake ’em Up Jazz Band, der kommer fra jazzbyen New Orleans i USA. Derefter er der jazzgudstjeneste – som omtalt andetsteds – inden aftenprogrammet afslutter med ”Mais Uma”, der fra kl. 17 spiller velkendte brasilianske toner iblandet de mere lyriske nordiske toner fra deres egne kompositioner.

Mamesh Babegenush står for den helt store sommerjazz-finale, når de træder op på scenen kl. 20. Her bliver der lukket op for den spontane jazzmusik, som buldrer afsted med afstikkere til Østeuropa, Østen, Afrika, Nordamerika og Norden. Der er spilleglæde, nerve, nærvær og livsglæde, når de seks bandmedlemmer tager Brønshøjs jazzpublikum med på er værdig afslutning for sommerjazzen 2019.

– Jeg håber, at Brønshøjs borgere får nogle dejlige dage. Tidligere lå grænsen for Copenhagen Jazz Festival på Balders Plads på Nørrebro – i år har vi fået rykket grænsen ud til Brønshøj Torv. Vi har forsøgt at sammensætte et program, som tiltaler alle aldersgrupper. Vi har husket børnene, som ellers alt for ofte glemmes. Vi har hentet kvalitetsmusikere til Brønshøj, men samtidig har det været vigtigt, at deres musik er tilgængelig og ikke er for elitær, siger en forventningsfuld Mai Seidelin.