Johan skal med på verdens største spejderlejr i USA

Johan på en tidligere spejderlejr i England - nu er han i USA. Foto: Privat

Der venter 15-årige Johan Kongsgaard Kyster noget af et eventyr i sommerferien. Her tog den unge spejder fra Bellahøj 21st Barking i onsdags af sted til verdens største spejderlejr i West Virginia i USA

Af Erik Fisker

En af de lokale spejdere fra Bellahøj 21st Barking er med, når 50.000 unge spejdere til sommer mødes på verdens største spejderlejr i USA. Det er 15-årige Johan Kongsgaard Kyster, der sammen med 625 andre danske spejdere deltager på den gigantiske spejderlejr i West Virginia.

Lejren hedder ’World Scout Jamboree’ og er for unge spejdere fra hele verden. I alt forventes det, at der deltager spejdere fra 152 forskellige lande lige fra Bhutan til Peru. Og Johan kan se frem til at få en unik oplevelse på den store lejr. En World Scout Jamboree afholdes nemlig kun hvert fjerde år, og er alene for 14-18-årige spejdere. Derfor kan man kun deltage som tropspejder én gang i sit liv.

Aktiviteter og fællesskab

– Jeg glæder mig virkelig til at opleve suset af et stærkt internationalt fællesskab af unge, møde nye venner fra hele verden og blive klogere på, hvordan verden ser ud, hvis man fx er spejder fra Asien eller Sydamerika. Og så glæder jeg mig selvfølgelig til at udfordre mig selv med nogle vilde spejderaktiviteter, siger Johan.

Lejren omfatter et område på over 40 km2 og ligger i et gammelt minedistrikt, der er blevet lavet om til et slaraffenland for spejdere. Her kan man bl.a. prøve kræfter med whitewater rafting, kajaksejlads, mountainbiking, klatring og bueskydning. Eller man kan tage springet på verdens længste svævebanetur, der sammenlagt strækker sig hele 8,7 kilometer hen over lejrområdet.

Indkvarteringen bliver lidt anderledes, end Johan er vant til fra danske spejderlejre, hvor spejderne selv står for alt.

– På lejren er teltene sat op på forhånd. Og man sover på feltsenge frem for liggeunderlag. Så det bliver noget anderledes, end det vi er vant til som spejdere i Danmark, hvor vi har et større fokus på det primitive lejrliv som rammen om vores aktiviteter end i USA, fortæller Johan.

Johan og de 625 andre danske spejdere skal dog også opleve mere af USA end lejrlivet. Derfor skal deltagerne inden selve lejren på en kortere rundrejse i enten Washington D.C., New York eller Charlotte. Det er spejdere fra Mexico, USA og Canada, der i fællesskab står for at afholde lejren. En World Scout Jamboree afholdes hvert fjerde år og forskellige steder i verden. Næste World Scout Jamboree finder sted i Sydkorea i 2023.

FAKTA

– Johan Kongsgaard Kyster har været spejder hos Bellahøj 21st Barking i otte år.

– Bellahøj 21st Barking er en gruppe under Det Danske Spejderkorps og holder til ved Rytterskolen på Brønshøj Torv.

– Bellahøj 21st Barking har planer om at bygge nyt spejderhus på grunden ved Brønshøj Vandtårn.

Johan kan se frem til mange udfordringer i det fjerne. Foto: wsj