ABC fejrer sit 125 års jubilæum med et gadeløb på Bellahøj dagen før Copenhagen Historic Grand Prix

Af Redaktionen, redigeret

Det skal nok gå stærkt den 2. august, men næppe så stærkt som de to næstfølgende dage på Bellahøj.

Det er cykelklubben ABC, der fejrer sit 125 års jubilæum i forbindelse med Copenhagen Historic Grand Prix ved at arrangere et gadeløb. Hele området er i forvejen afspærret til bilvæddeløb, så derfor var det oplagt at bruge ”scenen” til cykelløb aftenen før.

Elitegadeløbet afvikles fra kl. 18.

