København balancerer på cyklen

For tredje gang i træk er København kåret som verdens bedste cykelby

Af Redaktionen, redigeret

Et vedholdende politisk fokus på cyklisternes vilkår er med til at sikre, at København fastholder positionen som verdens bedste cykelby. Det mener stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL).

At der cykles meget i København understreges af, at 49 % af pendlerne i 2018 tog cyklen til og fra arbejde og studie. Det er en medvirkende årsag til, at København for tredje gang i træk indtager pladsen som verdens bedste cykelby på The Copenhagenize Index, der hvert andet år kårer verdens bedste by for cyklister. København blev skarpt forfulgt af Amsterdam, Utrecht, Antwerpen og Strasbourg.

– At København endnu engang bliver kåret som verdens bedste cykelby er ikke mindst et stort skulderklap til de mange pendlere, der hver dag tramper i pedalerne, når de skal til og fra arbejde eller studier i København. Samtidig er det en anerkendelse af et vedholdende politiske fokus på at forbedre cyklisternes forhold. Men vi er oppe imod et stærkt felt, og vi kan ikke blive ved med at tage førertrøjen for givet, siger stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL).

Hvil ikke på laurbærrene

Selvom det går godt, advarer teknik- og miljøborgmesteren sine kollegaer i Borgerrepræsentationen om at hvile på laurbærrene. For selvom København igen har indtaget førstepladsen, så udgjorde bilturene 32 % af den samlede trafik i København i 2018. Skal kommunen nå ambitionen om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025, så skal andelen ned på 25 %.

Det kræver, at investeringerne i bedre cykelinfrastruktur fastholdes, og at der igen kommer en national cykelpulje, som kommunerne kan søge til eksempelvis supercykelstier, der går på tværs af kommunegrænsen. Og samtidig er man også nødt til at benytte sig af andre værktøjer såsom roadpricing samt en anderledes prioritering af pladsen i byen.

– København er ikke blevet verdens bedste cykelby over natten. Københavnerne har stillet krav til os politikere, og den grønne fløj i Borgerrepræsentationen har kæmpet en indædt kamp mod de partier, der vil lade bilerne spille hovedrollen i byudviklingen. Skal vi fastholde positionen de kommende år, er vi nødt til at tage plads fra bilerne og give den til cyklisterne. Samtidig skal vi investere i nye og bredere cykelstier, broer over havnen og banearealer samt bedre cykelparkering fremfor en havnetunnel, siger Karina Vestergård Madsen.

JL