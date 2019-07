Københavns Kommune vil være digital frontløber

Der skal satses endnu mere på it og digitalisering - for alle aldre. Foto: colourbox

Københavnerne er klar til mere digitalisering og som landets største kommune vil Københavns Kommune gå forrest i udvikling af digitale løsninger

Af Erik Fisker

Målet er at give bedre og mere effektiv service til borgerne og frigøre kræfter til velfærd, når Københavns Kommune lægger sig i selen for at blive endnu bedre til at udnytte de digitale muligheder – hvor det giver mening.

Genoptræning med hjælp fra en app, softwarerobotter, der sorterer og besvarer telefonopkald og nyt pas på få minutter med digital pasbestilling. Det er nogle af de mange digitale løsninger, som København i disse år satser stort på.

– København vokser med ca. 10.000 borgere årligt, og da udgifterne til boliger, skoler og ældrepleje stiger støt, skal der tænkes nyt for at sikre et ordentligt niveau i kommunens velfærdsservices, lyder logikken fra Københavns Rådhus.

Københavns Kommune vil sætte yderligere turbo på udviklingen af digitale services – gerne med brug af ny teknologi som kunstig intelligens og softwarerobotter. Dette fremgår af Københavns Kommunes digitaliseringsredegørelse 2019.

Alle skal være med

– Vi skal udnytte den kæmpe teknologiske udvikling, der sker i disse år, til at udvikle vores digitale tilbud til københavnerne. Det gælder alt fra at gøre det nemt at bestille pas til at udvikle digitale løsninger, der kan hjælpe med at få ledige i job. Alle skal inkluderes og have gavn af de nye teknologier, siger overborgmester Frank Jensen, der også gerne ser, at Københavns Kommune bidrager til den digitale udvikling i hele den offentlige sektor.

En måling fra Københavns Kommunes borgerpanel fra april 2017 viser, at mere end 90 procent af de adspurgte foretrækker at betjene sig selv digitalt, når de har at gøre med kommunen.

– Københavnerne er virkeligt langt fremme i skoene og ønsker digitale løsninger hvor det giver mening. Som landets største kommune har vi mulighed for at gå i front og udvikle gode løsninger, der også kan komme andre kommuner og hele Danmark til gavn, siger Frank Jensen.

I marts 2019 vandt Københavns Kommune en pris for kommunens platform til softwarerobotter. Robotterne skal foreløbigt løse over 60 forskellige slags opgaver, som enten er under udvikling eller implementeret, fx passwordbestilling og aktindsigtsbehandling.

Københavns Kommune vil i de kommende år udpege områder med særligt store potentialer for digitale gevinster og rulle dem ud i stor skala på tværs af forvaltninger. Digitaliseringsredegørelsen konkluderer, at Københavns Kommune er godt med i forhold til digitalisering, men også at der fortsat er udviklingsmuligheder. Blandt andet skal der arbejdes på at skabe mere sammenhængende digitale services til erhvervslivet på tværs af kommunens forvaltninger.

FAKTA

Københavns Kommune har syv forvaltninger, 45.000 medarbejdere, heraf 32.000 aktive it-brugere, 900 it-systemer og 600.000 borgere. Københavns Kommunes samlede it-udgifter udgør årligt ca. en milliard kroner.