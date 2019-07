Lækkerier og hjemlig hygge

Anders Dolleris og Maria Glerup har skabt hjemlig hygge i ”Nr. 1” på Frederikssundsvej 163 tæt på Brønshøj Torv. Foto: Kaj Bonne.

Nyt spisested på Frederikssundsvej 163 satser på hygge, mad og småselskaber

Af Jan Løfberg

Der er 18-20 spisepladser hos ”Nr. 1 by Dollerfood” på Frederikssundsvej 163. Her har kokken Anders Dolleris på 27 år og hans et år yngre kæreste Marie Glerup, der er uddannet inden for leasing og management, åbnet et helt nyt sted, som de håber vil tiltale Brønshøjs borgere.

– Vi syntes, at der manglede et intimt og hyggeligt sted, så det har vi forsøgt at skabe her. Vi har jo ikke så megen plads, så vi prøver at genskabe det, vi kender hjemmefra mormor, siger Anders Dolleris.

Kæresteparret åbnede ”Nr. 1” den 16. juni. De åbner spisestedet allerede kl. 8 og lukker først kl. 18, mens åbningstiderne i weekenden er fra 10-18.

– Efter at have været køkkenslave i nogle år, fik jeg lyst til at afprøve mine egne ideer. Maria og jeg bor i nærheden, og da vi så muligheden med dette sted, slog vi til, siger Anders Dolleris.

Prisniveauet er så absolut afdæmpet. Men menukortet afspejler alligevel gode, sunde retter. Man kan bestille 3, 5 eller 7 slags ”nordisk tapas”: – Det er smålækkerier med nordiske råvarer. Vi har også et par stykker smørrebrød, og så har vi en del succes med vores ”Sociale Salat”. Fem af vores nordiske tapas kan også spises af veganere, lyder det fra værtsparret.

Det er muligt at leje ”Nr. 1” til arrangementer. Det kan være strikkeaften, bogaften, social sammenkomst, spillesaften eller fest: – Det koster ikke noget at leje lokalet, men selvfølgelig har vi en forventning om, at gæsterne så køber lidt.

Allerede fra morgenstunden, hvor man kan få dejlig kaffe til halv pris af prisniveauet i Indre København, er der også morgenlækkerier som kan gå til kaffen eller juicen: – Vi har naturligvis også take away, mens det kræver bookinger, inden jeg sætter gang i gryderne om aftenen, siger Anders Dolleris.

Værtsparret har været tilfredse med de første uger: – Vi har allerede fået en del faste kaffegæster, og der har også været en del ”gentræffere” på maden.