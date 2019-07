Lang fængselsstraf for svindel

Københavns Byret med sætningen, der indleder Jyske Lov fra 1241. Foto: colourbox

Mand fra Tingbjerg fik en dom på tre år og tre måneders fængsel

Af Erik Fisker

To 30-årige mænd med somalisk baggrund erkendte i sidste uge i Københavns Byret at have snydt for mere end 7 mio. kr. De to mænd havde de sidste ni år samlet sendt 67 ansøgninger om i alt 21 mio. kr. og modtaget støtte fra blandt andet Socialstyrelsen, Københavns Kommune og private fonde. De to mænd erkendte sagens 148 forhold samt dokumentfalsk, og det takserede dommeren til en fængselsdom på tre år og tre måneder til hver.

Pengene skulle blandt andet være gået til projekter for socialt udsatte somaliske flygtninge og deres efterkommere. De to mænd forklarede i retten, at de forvaltede de mange penge som de selv synes, men ikke i overensstemmelse med det, de havde søgt pengene til.

– Alle pengene er sådan set gået til velmenende tiltag, sagde en af de dømte, der kommer fra Tingbjerg. – Jeg ejer jo ikke andet, end hvad der er i min beskedne lejlighed, og mine fem børn har ikke haft noget at leve af i de seneste otte måneder, hvor jeg har siddet i fængsel, fortalte han, og tilføjede at han med stor iver har deltaget i frivilligt arbejde i årevis.

Den pågældende har blandt andet været medlem af bestyrelsen for et stort almennyttigt boligselskab, bestyrelsen for det lokale kulturhus samt skolebestyrelsen på den lokale skole.

De to mænd har siddet varetægtsfængslet siden efteråret, men blev efter dommen løsladt og vil senere blive indkaldt til afsoning.