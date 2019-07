Le Mans-vindere på Bellahøj

Michael Christensen, den danske verdensmester i FIA WEC sportsvognsserien, gæster det historiske grand prix. Foto: Privat

Tom Kristensen er sammen med to tidligere Audi-kollegaer blandt hovednavnene i Copenhagen Historic Grand Prix

Traditionen tro gæster nogle af de bedste og største racerstjerner i verden sommerens Copenhagen Historic Grand Prix, der afholdes i weekenden den 3.-4. august. For som det efterhånden er blevet fast kutyme, har ambassadør for CHGP, Tom Kristensen, inviteret to af sine gode racervenner med til historisk motorløb i København. Den tidligere ni-dobbelte Le Mans-vinder vil, til weekendens løb på Bellahøj Park, få selskab af italienske Dindo Capello og Frank Biela fra Tyskland. Tilsammen har de tre tidligere Audi-kørere vundet Le Mans hele 17 gange.

Tom Kristensen har vundet med begge kørere på Le Mans. Sammen med Dindo Capello vandt danskeren Le Mans i 2003, 2004 og 2008, mens Tom Kristensen delte bil med Frank Biela i 2000, 2001 og 2002. Og selv om de altså aldrig har vundet Le Mans sammen, er det en lynhurtig Audi-trio, der er til start i Royal Pro/Am løbet til CHGP. For Dindo Capello er der sågar tale om et gensyn.

Den 55-årige italiener fra Asti har tre gange tidligere gæstet Copenhagen Historic Grand Prix. Det var i 2013, 2014 og senest i 2015, hvor den sejrsvante Audi-pilot sluttede på andenpladsen i Royal Pro/Am-løbet, der blev vundet af Loïc Duval med Tom Kristensen på tredjepladsen.

Debut for Biela

54-årige Frank Biela har ikke tidligere prøvet kræfter med Bellahøj Park, men tyskeren er bestemt ingen novice, når det gælder kunsten at mestre de ofte drilske bybaner. I de tidlige år af karrieren vandt Biela standardvognsløb på bybanen AVUS i Berlin og byløbet Macau i 1996, og efter en mesterskabstitel i DTM (1991) og BTCC (1996) blev Frank Biela tilknyttet Audi’s R8 sportsvognsprojekt i 1999.

Verdensmester kommer

Også den danske Porsche fabrikskører Michael Christensen er at finde på årets CHGP, og selv om han indtil videre blot har sejret én gang på Le Mans (i 2018, red.), grundlagde sidste års flotte triumf i den legendariske franske klassiker en imponerende sæson for danskeren, som efter dette års Le Mans velfortjent kunne lade sig hylde som individuel verdensmester i FIA WEC sportsvognsserien.

Sammen med Porsche blev danskeren også VM-vinder af den prestigefyldte konstruktør-titel. Porsche-køreren har tidligere vundet to andre af verdens største racerløb, henholdsvis 12-timers løbet på Sebring og 24-timers løbet på Daytona, men VM-titlen er uden sammenligning den største bedrift indtil videre i hans karriere.

Til CHGP kan publikum opleve Michael Christensen i Race for Riget, hvor han bag rattet af en Porsche 991.2 GT3 RS vil køre penge ind til BørneUngeProgrammet på Rigshospitalet.

Fem racerklasser

Foruden velgørenhedsarrangementet Race for Riget og publikumsfavoritten Royal Pro/Am indeholder løbsprogrammet til Copenhagen Historic Grand Prix hele fem historiske racerklasser, de iøjefaldende og underholdende Legend Cars samt den moderne Super GT-serie, som for første gang kører en fuld mesterskabstællende afdeling i forbindelse med CHGP.

Det er syvende gang, Copenhagen Historic Grand Prix besøger Bellahøj Park, og 19. gang at motorsportsbegivenheden afholdes i København. Og arealet omkring den 2,6 km lange racerbane bliver en farverig pallette af udstillingsområde, familieaktiviteter og seværdige oplevelser. Med blot få uger til løbsstart har flere af de historiske racerklasser nået deres kapacitetsgrænse, mens der blot er få ledige pladser tilbage i de resterende. Kørertilslutningen er højere end nogensinde, og sammen med velgørenheds-arrangementet Race for Riget venter der alle gæster til Copenhagen Historic Grand Prix en motorsportsoplevelse ud over det sædvanlige.

