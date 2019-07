Luk skandaleramte centre for unge

Af beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og politisk ordfører Caroline Stage Olsen (V), Københavns Borgerrepræsentation

Af Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og politisk ordfører Caroline Stage Olsen (V), Københavns Borgerrepræsentation

Gemmested for våben og narkotika, og reelt en rugekasse for bandemedlemmer. Sådan kan vi kort karakterisere de kommunale centre for kriminalitetstruede unge, kaldet 18+ centre, som blandet andet ligger på Ruten i Tingbjerg og Gadelandet i Brønshøj-Husum. Formålet med centrene er at være tryghedsskabende, men det stik modsatte er desværre tilfældet. Gentagne afsløringer har vist, at der er våben og stoffer i centrene, og at kommunen og medarbejderne ikke har kontrol over stederne.

Kommunen har i 10 år benyttet sig af disse 18+ centre for at få kriminalitetstruede unge væk fra gaden. Men husene bruges af de kriminelle som tilholdssted, hvor andre unge lokkes ud i kriminalitet. Det er en uholdbar situation, som må stoppe. Derfor vil Venstre have centrene lukket og i stedet bruge ressourcerne på en fokuseret indsats.

Denne indsats indebærer blandt andet et udvidet SSP-samarbejde, så man når ud til de unge og lærer dem at kende. Vi skal også have sat turbo på beskæftigelsesindsatsen blandt unge kriminalitetstruede, så de kommer væk fra gaden og tjener deres penge på lovlig vis. De mennesker, der allerede er kriminelle og sælger våben og stoffer er i første omgang et politiansvar, og de bør komme i fængsel. De lovløse tilstande i kommunens centre må og skal ophøre.