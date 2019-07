Minister fra Brønshøj

På selve valgdagen var der S-topmøde på Brønshøj Torv med tre kandidater, der i dag er ministre. Fra venstre børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, statsminister Mette Frederiksen og helt til højre udenrigsminister Jeppe Kofod. Foto: ef

Af Erik Fisker

Den 42-årige Pernille Rosenkrantz-Theil fra Brønshøj blev den 27. juni ny børne- og undervisningsminister, da Mette Frederiksen som statsminister præsenterede sin socialdemokratiske mindretalsregering.

Pernille Rosenkrantz-Theil var tidligere et fremtrædende medlem af Enhedslisten og var medlem af Folketinget for partiet fra 2001 til 2007. Ved folketingsvalget i 2011 stillede hun op for Socialdemokratiet og har siddet i Folketinget siden, valgt med store personlige stemmetal. Hun er opstillet i Københavns Storkreds og er bachelor i statskundskab fra Københavns Universitet.

Udnævnelsen af Pernille Rosenkrantz-Theil til børne- og undervisningsminister kommer ikke som nogen overraskelse. Hun har gennem hele sin politiske karriere vist at have autoritet og være i besiddelse af et sjældent politisk talent.