Ny lektiecafe søger lektiehjælpere

I august starter lektiecafé på Brønshøj Bibliotek. Foto: colourbox

Ungdommens Røde Kors søger frivillige til nyopstartet lektiecafé på Brønshøj Bibliotek. Den vil foregå hver mandag kl. 16 til 18 med start i slutningen af august.

Af Erik Fisker

I lektiecaféen indgår man i en frivilliggruppe, der bidrager til læring og socialt samvær med børnene. De frivillige lektiehjælpere er med til at understøtte, at alle får lige muligheder for at lære og få den hjælp de har brug for til lektierne. Som frivillig i lektiecaféen er man med til at sikre at børn og unge kan få hjælp med deres lektier i uformelle og hyggelige rammer.

Lektiecaféen skal også være mere end lektier; nemlig et sted, hvor der er plads til at tage en pause, hygge sig eller fortælle røverhistorier, og man må også godt komme, selvom man ikke har lektier for. Derfor indebærer jobbet både at hjælpe med lektierne og lyst til at hygge om børnene.

Der gives introduktion af den aktivitetsansvarlige på cafeen og de andre frivillige.

Lektiecafeen søger frivillige i alle aldersgrupper – unge og ældre.

Henvendelse enten via Ungdommens Kors hjemmeside, https://frivilligjob.dk/apply/102425 eller på mail til lektiecafeer.bsv@urkmail.dk.