Nyt Bynet åbner 13. oktober

Cityringen åbner 29. september, og de mange nye metrostationer bindes sammen i ét nyt busnet

Af Redaktionen, redigeret

For mange vil den planlagte åbning af Cityringen 29. september betyde nye og hurtigere måder at komme rundt på, fordi man kan bruge metroen på hele eller dele af rejsen. Det betyder, at busserne skal køre nye steder hen, så metro og bus kan supplere hinanden.

Det nye busnet hedder Nyt Bynet og åbner første søndag i efterårsferien – 14 dage efter, at Cityringen ventes at åbne. På den måde får passagererne i hovedstadsområdet tid til at vænne sig til den nye metro, inden der kommer ændringer i busdriften.

Og der kommer ændringer. Nyt Bynet medfører ændringer for 33 buslinjer i hovedstadsområdet. Hensigten er, at passagererne i hele hovedstadsområdet skal få størst mulig gevinst af de hurtigere rejsetider med metroen, og samtidig har Movia haft fokus på at sikre en god lokal busbetjening.

– Med 17 nye metrostationer, bliver der også mange nye steder, busserne skal køre hen. Nørrebro Station og Frederiksberg Allé Station bliver eksempelvis store skiftesteder mellem bus og metro. Det betyder, at nogle passagerer skal vænne sig til at bruge en anden bus, end de plejer, for at komme f.eks. i skole eller på arbejde, mens andre skal bruge metro noget eller hele vejen. Vi glæder os til at byde alle passagerer velkomne i Nyt Bynet 13. oktober, siger Movias plandirektør Per Gellert.

Movia vil vi ikke lægge skjul på, at Nyt Bynet er en stor omlægning, og de vil følge buslinjerne tæt efter åbningen. Omlægningen vil også kunne udfordre vores logik. F.eks. er der rejseveje i Nyt Bynet, hvor det hurtigste er at tage bussen i den modsatte retning af, hvor man egentlig skal hen, fordi man med få stop kommer til metroen, hvorfra man kan rejse det sidste stykke meget hurtigere.

Når Nyt Bynet åbner, indføres der samtidig frit flow i alle A-busser i Storkøbenhavn, så passagererne frit kan gå ind og ud af alle bussens døre.

Læs mere om Nyt Bynet.dk og søg din nye rejse frem på nytbynet.dk/rejseplanen, hvor du skal vælge rejsedato 13. oktober 2019.

JL