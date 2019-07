Nyt fra Lokalhistorisk Selskab

Lokalhistorisk Selskab har udgivet hæfte nr. 117 i sin imponerende og oplysende serie om den lokale historie

Af Erik Fisker

Fire gange om året udsender Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev hæftet ”Nyt fra Lokalhistorien” og har netop udgivet nr. 117, der er på 24 sider. Som sædvanlig indeholder hæftet interessante og spændende beretninger om emner fra bydelens historie.

Den nyeste udgave af hæftet indeholder blandt andet en artikel om et vellykket medlemsbesøg i Skuespillerforeningens Hus på Bispebjerg Bakke. Det velholdte og smukke hus rummer 15 lejligheder. – Vel indenfor gitterlågen opdager vi, at der er tale om et mindre landsted med flere fløje, terrasser rundt omkring, herregårdsbalkon og ugenert rosenhave, virkelig imponerende, skriver Helge Baun Sørensen blandt andet.

Hæftet indeholder også en interessant omtale af et velbesøgt medlemsmøde, hvor medlem af menighedsrådet ved Brønshøj Kirke, Kirsten Lund Larsen, fortalte om den nye bog om Brønshøj Kirke, der blev udgivet i forbindelse med indvielsen af det nye sognecenter på Brønshøj Torv.

Der er også fortælling om skolebespisningen på de københavnske skoler, der startede i det små tilbage i 1883 med fx grød eller gule ærter. I 1930’erne bestod skolefrokosten af smørrebrød og i 1954 blev bespisningen udvidet til at omfatte gratis mælk.

Endelig er der uddrag af Bent Christensens erindringer fra den tid i 1950’erne, hvor han boede på Veksøvej i Brønshøj og familien passede en isbod ved Husumvolden – en isbod der var ejet af Mejeriet Søholm på Frederikssundsvej. Her produceredes isen Eventyr Is.