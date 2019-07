Ofre sætter pris på en opringning

Politiet udleverer visitkort til Offerrådgivningen. Foto: Privat.

Har sammen med vidner og pårørende fået tilbud om en samtale med en frivillig offerrådgiver

Af Redaktionen, redigeret

Siden september er ofre, vidner og pårørende til eksempelvis ulykker eller vold i hovedstadsområdet blevet ringet op med et tilbud om en samtale med en frivillig offerrådgiver. Det giver ro at få snakket om de chokerende oplevelser, og hele 98 procent synes godt om tilbuddet.

– Normalt får ofre, vidner og pårørende et visitkort fra Offerrådgivningen udleveret af politiet, men nu ringer vi dem også op i dagene efter deres oplevelse for at følge op på, om de har brug for hjælp. Vores erfaring er, at langt de fleste sætter pris på opkaldet, og jeg er glad for at se, at det også afspejler sig i den foreløbige evaluering, siger Helle Bygum fra Offerrådgivningen i Hovedstaden, som bliver drevet af Røde Kors Hovedstaden.

Mere end 2300 ofre, vidner og pårørende er siden september 2018 blevet ringet op af Offerrådgivningen i Hovedstaden, Københavns Politi og Røde Kors Hovedstaden og tilbudt en samtale med en frivillig offerrådgiver. Hver fjerde har sagt ja.

Særligt samarbejde

Offerrådgivningen i Hovedstaden arbejder tæt sammen med Københavns Politi om projektet. Hos politiet giver det tætte samarbejde mening, fordi de frivillige rådgivere kan give ofre og vidner en vigtig støtte til at komme videre.

– Vi møder mange rystede mennesker, som har været udsat for en forbrydelse eller en voldsom ulykke. Vi tager også hånd om deres pårørende og vidner. Vi ved, at de frivillige offerrådgivere gør en stor forskel for de mennesker, og derfor er vi glade for at se, at så mange vælger at sige ja til en samtale med en offerrådgiver, siger Rachid El Hani, der er sektionsleder i Den Kriminalpræventive Sektion hos Københavns Politi.

Opsøgende hjælp

Opringningerne til ofre, vidner og pårørende er en del af et toårigt projekt finansieret af Offerfonden.

– Fordi de er i krise, opsøger mange ikke hjælp i dagene efter en chokerende hændelse eller forbrydelse, selvom de vil kunne have rigtig god gavn af det. Derfor giver det god faglig mening at gennemføre en opsøgende indsats, fortæller udviklingschef Ole Abildgaard Mikkelsen fra Røde Kors Hovedstaden.

De ofre, vidner og pårørende, som har deltaget i den foreløbige evaluering, lader til at være enige. Hele 88 procent af de adspurgte er enige eller meget enige i, at alle i deres situation burde ringes op med et tilbud om offerrådgivning.

Foreløbig evaluering: Langt de fleste sætter pris på en opfølgende opringning

En spørgeskemaundersøgelse lavet af Kantar Gallup for Røde Kors har samlet informationer fra 144 ofre, vidner og pårørende, som er blevet ringet op vedrørende offerrådgivning.

• 98 procent svarer, at opkaldet var en meget positiv eller overvejende positiv oplevelse

• 88 procent af de adspurgte svarer, at de er enige eller meget enige i, at alle ofre, vidner og pårørende bør ringes op med et tilbud om offerrådgivning

JL

FAKTA

Offerrådgivningens opgave er at sikre den bedst mulige støtte og rådgivning til personer, der har været udsat for eller vidne til vold, trusler, røveri, ulykke, pludseligt dødsfald eller en anden chokerende begivenhed. De frivillige gennemgår et uddannelsesforløb, før de begynder som offerrådgivere.

Offerrådgivningen i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør varetages af Røde Kors Hovedstaden og kan kontaktes på døgntelefon 21 20 91 70.