Publikum elskede sommerjazzen

Miriam Mandipira imponerede med sin vokal under den velbesøgte festival Brønshøj Sommer Jazz. Foto: Kaj Bonne.

Gode musikere lokkede mange folk til Brønshøj Sommer Jazz som også arrangeres næste år

Af Jan Løfberg

I år var Brønshøj for første gang ”Jazzens forhave” under Copenhagen Jazz Festival. Med en enorm opbakning fra et taknemmeligt lokalt jazzpublikum blev Brønshøj Sommer Jazz en kolossal succes. Arrangør Mai Seidelin sagde efter festivalen:

– Jeg er frisk på at være med igen i 2020. Hvis opbakningen er der fra sponsorer og publikum, så er jeg sikker på, at vi på ny får jazz i Brønshøj.

I år startede festivalen med vandtårnsmusik onsdag aften med Hans Ulrik og Marilyn Mazur, og torsdag eftermiddag kom en fantastisk trio bestående af Miriam Mandipira (vokal), Troels Jensen (piano og guitar) og Thomas Puggaard Müller (guitar).

Græsplænen på Brønshøj Torv foran scenen var proppet med forventningsfulde tilhørere. Og Miriam, der bor i Danmark, men kommer fra Zimbabwe, skuffede ikke. Hendes stemme bragede klokkerent igennem. En stor, stor stemme sørgede for mange store øjeblikke i Brønshøj denne torsdag.

Vejrguderne var i hopla. Ølhanerne kørte på fuld skrue. Stemningen var i top til alle koncerter. Fredag formiddag var også et fornøjeligt indslag med jazz i børnehøjde til tre koncerter. Lokale institutioner var på besøg, men også mange børn havde deres forældre og bedsteforældre med. Der blev sunget fællessang med Sille og Palle.

Svenske Mimi Terris sang bossanova, så publikum bare måtte danse. Rytmiske toner, fællesklap og et ægte amerikanske kvindeband Shake ’Em Up Jazz Band spillede neworleansjazz og sang som Andrews Sisters.

Det var en fest. Og en rørt arrangør Mai Seidelin sagde afslutningsvist fra scenen sige:

– Tusinde tak for jeres fantastiske opbakning til Brønshøj Sommer Jazz. I gjorde festivalen til en kæmpe succes. Tak til et fantastisk team af frivillige og for et godt samarbejde med Kulturhuset Pilegården og Brønshøj Bistro & Coffeesound. Også tak til de økonomiske sponsorer: Tempi, Dansk Musiker Forbund – DMF, DMF København, Københavns Kommune, Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Oticon, Dansk Artist Forbund.

På Brønshøj Sommer Jazz’ facebookside (som har mange liveoptagelser og fotos) skrev Tabita Kjær Sørensen tilbage til Mai:

– Det er os, der takker! Mine børn, min far og jeg havde en fantastisk formiddag til børnejazz. Og min gamle far rapporterede også om god stemning og musik en af aftenerne, hvor han lagde vejen forbi festivalpladsen på vej hjem fra at have besøgt min mor på plejehjemmet.

Det eneste lille dryp malurt i bægeret kom, da jazzscenen ikke lod sig pakke ordentlig sammen. Forhåbentlig lykkedes det de tilkaldte kompetente folk at gøre det rigtigt, så arrangørerne ikke ender med en ekstraregning for at ødelægge scenen. For den skulle gerne slås op igen i 2020.