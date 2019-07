Pyh – Brønshøj kan ånde lettet op

Kevin Bechmann Timm i et flot hovedstød i den sidste kamp mod AB. Timm og Brønshøj kan glæde sig over at være kommet i østkredsen. AB trak sorteper og kom i vestkredsen. Foto: Christian Ove Carlsson.

Brønshøj Boldklub er endt i 2. divisions østkreds med en masse spændende kampe

Af Jan Løfberg

Divisionsforeningen i fodbold har inddelt de to 2. divisions puljer. Der var 13 østhold og 11 vesthold, hvilket betød, at et enkelt østhold skulle trække sorteper. Altså både lange busture og formentlig stærkere modstand. Det med at vestholdene er bedst fik man i den grad set i oprykningsspillet. Især fik Hvepsene her grumme tæsk. Derfor må der have lydt et lettelsens suk i klublokalerne på Ruten i Tingbjerg. Brønshøj kom nemlig i den attraktive østkreds, som ser sådan ud:

Helsingør (nedrykker)

B93

Vanløse

Brønshøj

HIK

Frem

Hillerød

Avarta

Slagelse

Skovshoved

FA 2000 (oprykker)

Holbæk (oprykker)

Der er syv KBU-klubber med i rækken, og Avarta fra Rødovre er som bekendt nabopostnummer til 2700 Brønshøj, selv om klubben er med i den sjællandske boldspilunion. Der bliver således kun tale om ture på en maksimalt en time til Holbæk, Slagelse, Hillerød og Helsingør.

I øjeblikket er der sommerferie, men snart går Brønshøjs nye træner Michael Madsen i gang med opstarten.

Brønshøj skal spille seks kampe i august:

4.8 kl. 13: Holbæk (ude)

11.8 kl. 13 Avarta (ude)

16.8 kl. 19 HIK (hj)

21.8 kl. 19 Vanløse (ude)

24.8 kl. 15 Hillerød (hj)

31.8. kl. 15 B93 (hj)