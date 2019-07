Replik: Lokaludvalget undervurderer den grønne frivillighed

Lokaludvalgsformand for Brønshøj-Husum, Hans S. Christensen, skriver her i avisen (9.7.), at lokaludvalget er gået fra at kalde nedlæggelsen af den såkaldte frivillighedskoordinator en katastrofe til nu at kalde det uforståeligt.

Af beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og gruppeformand Flemming Steen Munch (V), Københavns Borgerrepræsentation

Lokaludvalgsformand for Brønshøj-Husum, Hans S. Christensen, skriver her i avisen (9.7.), at lokaludvalget er gået fra at kalde nedlæggelsen af den såkaldte frivillighedskoordinator en katastrofe til nu at kalde det uforståeligt. Fuldtidsstillingen som koordinator for frivillige i kommunen blev nedlagt i starten af året, da Teknik- og Miljøforvaltningen stod i en dyb økonomisk krise og havde brug for benhård prioritering af budgettet. Vi tror stadig på, at det frivillige drive er stærkt nok til at klare sig uden støttepædagog, og det har da også vist sig, at kun få af de frivillige projekter er stoppet, selvom koordinatoren er.

Vi mener også, at lokaludvalget – især sekretariatet – kunne give en hånd med ved praktiske spørgsmål, som ikke fordrer teknisk eller faglig indsigt. I forhold til tekniske eller faglige spørgsmål må det være oplagt at rette disse til Miljøpunkterne. De er os bekendt sat i verden for at gøre forskellige miljøspørgsmål vedkommende for de lokale borgere, blandt andet ved at sikre det langsigtede og helhedsorienterede miljøarbejde, hvor der er sammenhæng mellem lokale og kommunale initiativer. Og skulle Miljøpunkterne mangle faglige input, må denne kunne hentes hos Teknik- og Miljøforvaltningen.

Lad os nu bruge de kanaler, der allerede findes – og ikke overbureaukratisere en i forvejen kompleks kommune. God sommer – og tak for indsatsen til dem, det egentlig handler om, nemlig de frivillige!