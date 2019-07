Så er der ræs på Bellahøj igen

Det køres motorløb på Bellahøj i weekenden. Foto: Kaj Bonne.

I weekenden køres Copenhagen Historic Grand Prix for syvende gang på Bellahøj

Af Jan Løfberg

Copenhagen Historic Grand Prix deler i den grad vandene. Nogle elsker duften af benzin og lyden af gearskift og afbrændte hestekræfter, mens andre taler og støj og forurening.

Men nu afvikles det historiske motorløb for 19. gang i København og i alt for 7. gang på Bellahøj. De gamle racerbiler kører på en 2,6 kilometer lang rundstrækning på toppen af bakken. Som altid er weekendens motorsportsbegivenhed også alt mulig andet.

Der er udstillingsområde, der kan købes øl, vand og pølser og andet godt for ganen. Der er fremvisning af gamle biler og motorcykler. Der snakkes i krogene. Motorsportspersonligheder skriver autografer. Der er velgørenhedsarrangementet Race for Riget med nogle af verdens bedste kørere.

Der køres både lørdag den 3. august og søndag den 4. august fra kl. 8.30. De sidste løb indledes kl. 18 lørdag og kl. 17.20 søndag.

Fredag aften er der en lille forpremiere, når Cykelklubben ABC fejrer sit 125 års jubilæum med et grand prix. Det foregår naturligvis på cykler.