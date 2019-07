Scleroseramt til tops

Jens Barslev på en alpetop. Foto: Privat.

En række kendte danskere skabte opmærksomhed om sclerosesagen

Tour de France er i gang. Men på en række af de mest afgørende bjergtoppe i Alperne, må Tour-feltet i år se sig slået på målstregen. Scleroseforeningens cykelevent Cykelnerven indtog nemlig de selv samme franske bjergtoppe allerede i midten af juni. Her cyklede mere end 300 dedikerede cykelryttere otte udvalgte Tour-bjerge på bare fire dage. Målet med det hele er at indsamle penge til forskning i sclerose og sætte fokus på sygdommen.

Blandt deltagerne var den 40-årige Jens Barslev fra Brønshøj, der kører for Cykelnervens Team København:

– Jeg fik i sclerose i 2015, og da troede jeg, at jeg aldrig igen ville kunne cykle og dyrke sport på den måde, jeg havde gjort indtil da. Det kunne jeg heller ikke det første år, men jeg fik mig trænet op til at kunne cykle igen – så i 2018 meldte jeg mig til Cykelnerven for første gang. Hele oplevelsen omkring cykling i bjerge, fællesskabet omkring et godt formål og det, at jeg faktisk kan være med, selvom jeg har sclerose, betyder rigtig meget for mig. Cykelnerven er blevet mit og min gode kammerat Jespers fælles projekt, så vi skulle da køre med igen i år. – Jens Barslev, 40 år, Brønshøj.

Blandt andre engagerede cykelnerveryttere var TV2s nyhedsværter Dennis Ritter og Mikael Kamber, guldroerne Eskild Ebbesen og Niels Laulund samt fodboldlegenderne Thomas Helveg og Martin Jørgensen også er faste mænd på holdet.

