Sjove aktiviteter til børn og voksne i sommerferien

Sommerferien er for alvor i gang. Skolernes sommerferie er begyndt, og rundt omkring på landets arbejdspladser mærkes ferietiden også. Har du og din familie planer om at blive i Danmark i sommerferien? God ide!

De fleste børn nyder nemlig, når ferien holdes hjemme i trygge rammer sammen med forældrene. Og aktiviteter er der nok af. Der findes et hav af muligheder til sjove aktiviteter, som du kan lave sammen med dine børn. Herunder får du nogle gode bud på sjove aktiviteter for børn og voksne.

• Håndarbejde for store og små

Mange børn elsker at fordybe sig i håndarbejde. Dels fordi det er en fornøjelig aktivitet, og dels fordi børnene får en følelse af at have skabt noget. Du kan nemt lave håndarbejde med dine børn derhjemme. Hos Silvern.dk finder du, alt du skal bruge til at lave håndarbejde. Lav puder til hjemmet, et lækkert tæppe, sjove pyntegenstande til børneværelset eller hvad I nu kan finde på. Hjemmelavet tilbehør til hjemmet giver indretningen nogle fine, personlige detaljer.

• Tag børnene med i byggeprojektet

Trænger I til et nyt legehus? En ny hængekøje? Eller noget tredje? Kast dig ud i at bygge det selv og lad børnene være med. Giv børnene lov til at save og hamre. Børnene kender sikkert allerede til sløjdarbejde fra skolen, så du kan sagtens lade dem være med i projektet, hvis blot du holder nøje øje med dem, så der ikke sker ulykker.

• På tur ud i det blå

Sommerferien er et godt tidspunkt at udforske jeres lokalområde. Er der, en skov I ikke har besøgt længe? Pak en madkurv og tag på tur.

I jeres lokalområde finder I sikkert et stort udvalg af sommeraktiviteter for børn og voksne. Mange fritidsklubber arrangerer forskellige aktiviteter såsom fodboldskole, ridelejr o. lign. Opsøg mulighederne i jeres lokalområde og tal med dine børn om, hvad de har lyst til.